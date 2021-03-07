Известный украинский хореограф, звезда «Танців з зірками» Дмитрий Дикусар, который три года прожил в браке с Ириной Билык, покорил горячим образом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм мужчина опубликовал очень необычное фото. Он снял свое лицо крупным планом, покорив невероятным цветом глаз. Голубые глаза хореографа на снимке выглядели просто волшебно. Соблазнительная щетина придавала фото особый шарм.

«Верите в судьбу? Чувствуете дыхание жизни?», - подписал фото хореограф.

В комментариях поклонники стали расхваливать Дмитрия, делая ему комплименты.

«Какой взгляд, Дмитрий, вы удивительно глубоки. Помню ваше выступление и каждое слово на вес золота о вере в себя и свои возможности, о мечте, о вашем пути в спортивных бальных танцах. Вы-титан, уверенность и во взгляде, и в действии!», «Ох уж эти бездонные голубые глаза...», «Так глубоко, что страшно утонуть», «Очень красивые голубые глаза», «Какой взгляд», «Взгляд льва», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Дмитрий Дикусар впечатлил мужественным образом в новой фотосессии. Он позировал в стильном черном костюме, сидя в кресле и закинув одну ногу на другую. Дикусар был очень задумчивым, в его образе чувствовался какой-то магнетизм.

Напомним, что печальный экс-муж Билык Дикусар поразил заявлением, вызвав бурю эмоций: «Дима! Не пойму твоих проблем…».

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