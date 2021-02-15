Відомий український хореограф, учасник "Танців з зірками" Дмитро Дікусар приголомшив визнанням

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram артист поміркував на тему кохання.

"Чи можливо жити без любові? Звичайно! Уныленько, сіренько... Але можна 😊 Я радий, що є такий день у році, коли Кожен запитує себе: "що я відчуваю?""з ким хочу провести цей день?"І чудово, якщо в цьому списку опинитеся, хоча б, ви самі!😁 Тоді з'являється шанс, що не тільки у вас могла виникнути така думка... 😂 P. S. Люблю вас всім серцем... завжди", - написав він.

Слова хореографа стали активно коментувати користувачі Мережі.

"Діма, ви такий красДідикусарчик, Зайка», «дивлюся на ваші фото і задаюся питанням: чому? Чому ми не бачимо вас на екранах, на обкладинках журналів і т. д і т. п? Чому такі талановиті, багатогранні люди залишаються в тіні ?", "І ми вас любимо, Дімочка! Сонце Ви наше", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Дмитро Дікусар був одружений двічі. У 2007 році він одружився на співачці Ірині Білик. Пара розлучилася в 2010 році, зберігши хороші відносини.

Другою дружиною Дікусара стала колега Олена Шоптенко. Їх шлюб тривав з 2013 по 2016 рік.

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