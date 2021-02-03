Відомий український хореограф Дмитро Дікусар, який три роки прожив у шлюбі з Іриною Білик, підкорив гарячим образом

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував кілька фото, на яких постав у стильному чорному костюмі. Дікусар сидів у кріслі, закинувши одну ногу на іншу. На одному фото він був дуже задумливим, а на другому щиро сміявся. Виглядав танцюрист просто чудово. У всьому образі відчувався якийсь магнетизм.

"З почутого вранці...Якщо ви хочете зберегти інтелект гострим, діставайте його вкрай рідко! P. S. А ви читали О. С. Грибоєдова «Горе о туман»? Всім нам гарного дня і настрою!",- пожартував Дікусар.

У коментарях артисту і зірці «Танців з зірками» залишили масу приємних слів.

"Вилитий Джеймс Бонд", "не можна приховувати колір таких очей", "почуття гумору закладено генетично. Фото викладені фантастичні! Діма!", "Бомбезні фото!!! Вам би у фільмах грати", " спасибі за настрій)) і Вам прекрасного дня!", "Якщо ви будете рідше танцювати, чи станете ви танцювати краще?", "Можна мені такого чоловіка?", "який Лорд", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, у другому сезоні "Танців" молодий Дікусар закрутив роман з Іриною Білик. Парочка була разом три роки.

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