Известный украинский хореограф Дмитрий Дикусар, который три года прожил в браке с Ириной Билык, покорил горячим образом

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал несколько фото, на которых предстал в стильном черном костюме. Дикусар сидел в кресле, закинув одну ногу на другую. На одном фото он был очень задумчивым, а на втором искренне смеялся. Выглядел танцор просто превосходно. Во всем образе чувствовался какой-то магнетизм.

«Из услышанного утром...Если вы хотите сохранить интеллект острым, доставайте его крайне редко! P.S. А вы читали А.С.Грибоедова «Горе о туман»? Всем нам хорошего дня и настроения!», - пошутил Дикусар.

В комментариях артисту и звезде «Танцев со звездами» оставили массу приятных слов.

«Вылитый Джеймс Бонд», «Нельзя скрывать цвет таких глаз», «Чувство юмора заложено генетически. Фото выложенные фантастические! Дима!», «Бомбезные фото!!! Вам бы в фильмах играть», «Спасибо за настроение)) И вам прекрасного дня!», «Если Вы будете реже танцевать, станете ли Вы танцевать лучше?», «Можно мне такого мужа?», «какой Лорд», - пишут пользователи сети.

Как известно, во втором сезоне «Танцев» молодой Дикусар закрутил роман с Ириной Билык. Парочка была вместе три года.

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