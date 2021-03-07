Строгая Ирина Билык неожиданно обратилась к украинкам с неожиданным вопросом

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Ирина Билык, которая воспитывает маленького сына Табриза вместе с молодым мужем Асланом Ахмадовым, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. В канун 8 марта артистка опубликовала в своем микроблоге необычное фото, а в подписи к нему обратилась к женщинам с неожиданным вопросом.

Как видно, на новом фото Ирина запечатлена на светлом фоне, видимо, это была студийная съемка, она раскинулась в кресле и с серьезным лицом смотрит в объектив. Перед камерой звезда появилась в строгом холодном образе – на ней интересный синий костюм оригинального кроя, под пиджаком которого видно яркую футболку. Свой образ Билык дополнила стильными фиолетовыми ботинками и необычной шляпкой. Волосы певицы распущены, а на ее лице яркий макияж.

В подписи к фотографии Ирины неожиданно обратилась к женщинам: "Накануне нашего женского праздника хочу спросить у вас, девчонки… А смогли бы вы прожить без мужчин в этом мире?". Конечно же поклонницы Билык кинулись обсуждать ее новый образ, а заодно и отвечать на каверзный вопрос. Причем, как и ожидалось, мнения пользователей разошлись – кто-то уверенно себя чувствует без мужского плеча, а кому-то оно крайне необходимо. "Нет, не смогу", "Думаю да. Вас с 8 марта! Красоты, гармонии, прекрасных песен вам и крепкого здоровья", "Не смогли бы без мужчин и без ваших песен", "Всегда нужна забота и внимание", "Смогли бы, но не можем", - пишут в комментариях.

Напомним, Билык после долгой разлуки с мужем рассказала о сложностях в интимной жизни: "Проблема с...".

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