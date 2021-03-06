Известная украинская певица Ирина Билык, которой в прошлом году исполнилось 50 лет, покорила моложавым видом
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором предстала в весьма необычном образе. Певица сделала оригинальный макияж с использованием блесток. Ее глаза, накрашенные темными синими тенями, идеально гармонировали с серебристым блеском. Губы артистка накрасила светлой губной помадой, чтобы не отвлекать внимание от глаз.
Образ Билык дополнила перчатками с блестками. Руки она поднесла к лицу. Стоит отметить, что на фото певица выглядела намного моложе своих реальных лет.
«Скоро...#не сдерживай взгляд», - подписала фото артистка, заинтриговав поклонников.
В комментариях любимице публики оставили массу приятных слов.
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Ранее мы писали, что Ирина Билык похвасталась своим младшим сыном, который очень быстро растет. Певица решила расспросить у своих поклонников, в каком возрасте ребенка лучше отдавать в школу. Табризу исполнилось 5 лет в декабре 2020 года, но певицу, видимо, уже волнует вопрос образования.
Напомним, что 50-летняя Билык во всем черном засветила "черепа" на руках, неожиданное фото: "Ирина, вы серьезно...".
А еще Politeka писала, что Билык показала, какой была 20 лет назад, звезду не узнать: "еще не блондинка".
Также Politeka сообщала, что 50-летняя Билык похвасталась домашним фото со своим "бесстрашным другом": "Размер не имеет значения".