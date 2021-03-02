Популярна українська співачка Ірина Білик показала, як виглядала 21 рік тому, коли ще не була блондинкою

Зіркова артистка поділилася архівними кадрами в розділі сторіз свого Instagram. Про це пише Politeka.net.

21 рік тому співачка випустила свій шостий альбом, який побачив світ під назвою «Ома». З нагоди його дня народження деякі фанати Білик запостили обкладинку альбому в Instagram, а співачка перепостила їх публікації у себе.

На обкладинці диска зображена сама виконавиця. Вона позує в похмурому чорному вбранні з червоними крилами за спиною і своєрідним «німбом» за головою.

Варто відзначити, що співачка на фото виглядає зовсім несхожою на себе не тільки через вік, але ще і за рахунок кольору волосся - тоді Білик ще була пекучою брюнеткою.

"21 рік улюбленому альбому", - написала прихильниця співачки в підписі до своєї публікації.

Судячи з того, що зірка перепостила ці записи на своїй сторінці, їй така увага фанатів дуже приємно.

Раніше ми писали, що Білик показала себе в новому запам'ятовується образі. Цього разу Білик одягла тонку кофту з принтом з черепів, рукави якої виставилися з-під плаща. Останній відсвічував через спалах. Також під верхнім одягом можна помітити тканину в паєтках.

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