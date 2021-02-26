Ирина Билык удивила ростом своего малыша, "быстро и длинно"

Как передает Politeka.net, Ирина Билык, 50-ти летняя известная украинская певица на своей странице в Instagram показала, как быстро вырос ее сынишка Табриз.

"Детки растут незаметно быстро и "длинно"😂. Как вы думаете ребёнок👦🏻 должен идти в школу в 6 лет или в 7 лет?", - поинтересовалась Ирина у читателей.

На фото мальчик лежал перед телевизором, вытянувшись на диване. Ирина сделала фото, которое демонстрирует какие длиннющие ноги у ее пятилетнего сынишки.

Табризу исполнилось 5 лет в декабре 2020 года, но Ирину уже видимо волнует вопрос образования.

Поклонники по-разному относятся к теме когда отдавать ребенка в школу. Это скорее даже вопрос не родителей, а того, насколько ребенок готов к школе. Однако и тут может найтись иное мнение.

Поэтому найти идеальную формулу, когда отправить сына в школу Ирина так и не узнала, да ее и нет, по всей видимости. Однако несколько советов Ирина все-ткаи услышала:

"Только в 7 лет!", "В 6 лет. Учится 12 лет😮😂", "Мій син пішов в 6років і 7 місяців. Не вмів толком читати, але вмів дружити. І йому в школі норм.", "Каждый родитель решает сам за своего ребенка", - посоветовали Ирине поклонники.

Ирина Билык и Аслан Ахмадов, стали родителями в 2015 году. Малыш родился с помощью суррогатной матери. Ирина очень гордится своими детьми, особенно уделяет внимание малышу Табризу.

Ранее мы писали, что Билык частенько предстает в ярких луках, которые надолго запоминаются поклонникам.

В этот раз Билык надела тонкую кофту с принтом из черепов, рукава которой выставились из-под плаща. Последний отсвечивал из-за вспышки. Также под верхней одеждой можно заметить ткань в пайетках.

Завершила стильный черный лук шляпка в цвет. Артистка смотрела в камеру из-под пышных ресниц. На лице звезды была легкая улыбка.

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