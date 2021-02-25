Знаменитая украинская певица Ирина Билык показала себя в стильном образе

Звезда известна н только своим талантом, но и стилем, пишет Politeka.net. Красотка частенько предстает в ярких луках, которые надолго запоминаются поклонникам.

В этот раз Билык надела тонкую кофту с принтом из черепов, рукава которой выставились из-под плаща. Последний отсвечивал из-за вспышки. Также под верхней одеждой можно заметить ткань в пайетках.

Завершила стильный черный лук шляпка в цвет.

Артистка смотрела в камеру из-под пышных ресниц. На лице звезды была легкая улыбка.

"А если бы придумали вакцину от грусти, вы бы вакцинировались?", - написала певица.

За час пост собрал почти 900 лайков и много комментариев:

"Не-а, грусть - это искусство)) Без печали и грусти мы не были бы счастливы🧚🏻‍♀️", "Если вакцину против влюбчивости. Чтоб не влюбляться.Да😢💔🥀 Очень больно влюбляться и разбиваться о скалы непонимания...", "На половинку", "Нет....я за естественное состояние души", "Нет. Сегодня печально, а завтра весело, невозможно жить одинаково 🔥", "Нет. Иногда погрустишь, а потом порадуешься чему -нибудь.😀", "Грустить значит чувствовать, а чувствовать это лучшее...", "Нет! Если грусти нет, что значит счастье?", "Любимка,красоточка,талантище,любви Вам", "Эх, Иришка! Нам ли быть в печали?!)😂😂", "А лучше вакцину от избыточного веса)))", "🎶 Ирина, Вы серьезно говорите о вакцине от грусти? Она же есть! Это музыка!🙋‍♀️❤🌺🌺🌺🌈🌈🌈😘🙏🙏🙏".

Напомним, 50-летняя Билык в молодежном наряде с забавной шапочкой удивила даже Сумскую: "Ириша, как...".

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