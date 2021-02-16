Известная украинская певица Ирина Билык примерила образ молодой девушки и рассказала о необычном опыте

Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем она поделилась впечатлениями от посещения шоу украинских циркачей.

«Советую всем посмотреть невероятное шоу «Другие» и попасть в мир космического чувства и профессионализма украинских мастеров циркового дела!», - написала певица.

Она поделилась фотографиями, на которых можно увидеть фрагменты представления. Умелые гимнасты действительно впечатляют своим талантом, принимая очень сложные позы. При этом, выступают мужчины в одних лосинах.

Билык также показала образ, в котором она сама пришла на выступление. Наряд 50-летней певицы удивляет своей дерзостью. Так, Билык одета в черные брюки и свободную ярко-желтую толстовку со стильным черным принтом. Завершает образ желтая шапочка в молодежном стиле, а также необычная сумка ей в тон.

Стоит отметить, что певица в таком наряде выглядит весьма непривычно.

На образ Билык обратила внимание даже знаменитая украинская актриса Ольга Сумска.

«Ириша, как стильно, свежо! Обожаю этот стиль!», - написала она под фото.

Поклонники Билык также не могли не прокомментировать ее пост.

«Билык конфетка», «Красавица», «Ира, сумка бомбическая!», - пишут люди.

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