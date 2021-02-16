Известная украинская певица Ирина Билык примерила образ молодой девушки и рассказала о необычном опыте
Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем она поделилась впечатлениями от посещения шоу украинских циркачей.
«Советую всем посмотреть невероятное шоу «Другие» и попасть в мир космического чувства и профессионализма украинских мастеров циркового дела!», - написала певица.
Она поделилась фотографиями, на которых можно увидеть фрагменты представления. Умелые гимнасты действительно впечатляют своим талантом, принимая очень сложные позы. При этом, выступают мужчины в одних лосинах.
Билык также показала образ, в котором она сама пришла на выступление. Наряд 50-летней певицы удивляет своей дерзостью. Так, Билык одета в черные брюки и свободную ярко-желтую толстовку со стильным черным принтом. Завершает образ желтая шапочка в молодежном стиле, а также необычная сумка ей в тон.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
46-летняя тайная жена Олега Винника в пышном платье заткнула за пояс молодых красоток: «Лапочка»
Игривая Кароль сбросила лифчик ради нового эксперимента, Потап не устоит: "Ого, Тина..."
Масштабный пожар в Киеве: пламенем охватило огромную территорию парка, видео и детали с места
Оборвалась жизнь легендарной украинки, страна в трауре: "Склоним головы, Царство Небесное"
Стоит отметить, что певица в таком наряде выглядит весьма непривычно.
На образ Билык обратила внимание даже знаменитая украинская актриса Ольга Сумска.
«Ириша, как стильно, свежо! Обожаю этот стиль!», - написала она под фото.
Поклонники Билык также не могли не прокомментировать ее пост.
«Билык конфетка», «Красавица», «Ира, сумка бомбическая!», - пишут люди.
Напомним, экс-муж Ирины Билык остался без трусов в общественном месте, испытав яркие эмоции: "Возбудился..."
Также Politeka писала, что Могилевская очаровала помолодевшей внешностью в стильном наряде, Билык не прошла мимо: "Мне понравился...".