Знаменитая украинская певица Ирина Билык показала поклонникам новый экстравагантный образ в красной шубе

Певица поделилась новыми яркими кадрами на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото 50-летняя Билык показала, как примеряет непривычный для себя образ. Так, певица позирует в черном наряде и черной шапке под мех с блестящими вставками. Однако, главным акцентом ее образа стала ярко-красная шуба длиной почти до самого пола.

На ногах звезды можно заметить дерзкие ботинки с заклепками на высокой платформе. Билык также надела стильные очки вытянутой формы.

Несмотря на странный наряд, певица выглядит в нем весьма уверенно. Певица кокетливо позирует на камеру, демонстрируя причудливый образ со всех сторон.

Поклонники Билык тут же принялись комментировать ее пост.

«Очень красивая! Ирина Николаевна, вы шикарны!», «Какая стиляжная», «Страшно модно», «Это провокация», «Мамочки», «Такая опасная», «Полнейший эпатажжжж!!!», «Шуба супер», «Ботинки огонь», «Богиня стиля», «Ирина, Вы в любом случае – прекрасны», «Очень круто. Очки прям акцент на образе», «Кто-то там в зеркале фоткает», «Спасайте милую душу», «Красавица, а главное умница», - пишут люди в комментариях.

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