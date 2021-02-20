Известная украинская певица Ирина Билык примерила классический образ для новой фотосессии
В своем Инстаграм знаменитость рассказала о новом фотопроекте, в котором она приняла участие.
«Это самый большой в Украине звездный проект в легендарном французском стиле harcourt. На фотографиях коллекционного издания, словно в черно-белом фильме, в образах кинодив предстанут 37 звезд спорта, моды, сцены, телевидения и кино. Это сильные и талантливые женщины, которые вдохновляют миллионы украинцев», - написала певица.
Она также поделилась своим фото, на котором позирует в вычурном мужском костюме с бабочкой, кружевными перчатками и стильной шляпой.
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Поклонники певицы тут же принялись комментировать ее пост.
«Красивая женщина», «Круто», «Очень здорово», «Гордость», «Прекрасный проект. Загадочная красивая леди», - пишут в комментариях люди.
Ранее мы писали, что Билык также показала образ, в котором пришла на выступление циркачей.
Наряд 50-летней певицы удивляет своей дерзостью. Так, Билык одета в черные брюки и свободную ярко-желтую толстовку со стильным черным принтом. Завершает образ желтая шапочка в молодежном стиле, а также необычная сумка ей в тон.
На образ Билык обратила внимание даже знаменитая украинская актриса Ольга Сумская.
Напомним, 50-летняя Билык в молодежном наряде с забавной шапочкой удивила даже Сумскую: "Ириша, как...".
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