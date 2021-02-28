Известная украинская певица Ирина Билык показала своего "бесстрашного друга"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Билык в соцсети.

Так, артистка опубликовала в своем аккаунте фото своего домашнего любимца и поинтересовалась, каких собак любят ее фоловеры.

"Мой бесстрашный друг. Весьма доволен собой! А вам нравятся большие или маленькие собаки?" - спросила она.

На опубликованной фотографии маленькая собачка Ирины Билык сидит на подушке, на которой изображен представитель более "суровой" породы - бульдог.

В комментариях фолловеры певицы рассказали о своих предпочтениях относительно домашних любимцев.

"Я люблю маленьких", "Чем больше, тем лучше", "Мне - маленькие. У нас в семье живет йоркширский терьер", "У меня есть большая и две маленьких. Люблю и маленьких, и больших", "Просто люблю собак, а размер не имеет значения", "Очень нравится, у нас мальчик йорк Микки", - рассказывают фоловери певицы.

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