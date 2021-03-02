Популярная украинская певица Ирина Билык показала, как выглядела 21 год назад, когда еще не была блондинкой

Звездная артистка поделилась архивными кадрами в разделе Сториз своего Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

21 год назад певица выпустила свой шестой альбом, который увидел свет под названием «Ома». По случаю его дня рождения некоторые фанаты Билык запостили обложку альбома в Инстаграм, а певица перепостила их публикации у себя.

На обложке диска изображена сама исполнительница. Она позирует в мрачном черном наряде с красными крыльями за спиной и своеобразным «нимбом» за головой.

Стоит отметить, что певица на фото выглядит совсем непохожей на себя не только из-за возраста, но еще и за счет цвета волос – тогда Билык еще была жгучей брюнеткой.

«21 год любимому альбому», - написала поклонница певицы в подписи к своей публикации.

Судя по тому, что звезда перепостила эти записи на своей странице, ей такое внимание фанатов очень приятно.

Ранее мы писали, что Билык показала себя в новом запоминающемся образе. На этот раз Билык надела тонкую кофту с принтом из черепов, рукава которой выставились из-под плаща. Последний отсвечивал из-за вспышки. Также под верхней одеждой можно заметить ткань в пайетках.

Напомним, 50-летняя Билык похвасталась домашним фото со своим "бесстрашным другом": "Размер не имеет значения".

Как сообщала Politeka, 50-летняя Билык показала, как вымахал ее пятилетний сынишка: "Как думаете…".

Также Politeka писала, что 50-летняя Билык во всем черном засветила "черепа" на руках, неожиданное фото: "Ирина, вы серьезно...".