Відома українська співачка Ірина Білик показала свого "безстрашного друга"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Білик у соцмережі.

Так, артистка опублікувала у своєму акаунті фото свого домашнього улюбленця та поцікавилась, яких собак люблять її фоловери.

"Мій безстрашний друг. Цілком задоволений собою! А вам подобаються великі чи маленькі собаки?" - запитала вона.

На опублікованій світлині маленька собачка Ірини Білик сидить на подушці, на якій зображено представника більш "суворої" породи - бульдога.

У коментарях фоловери співачки розповіли про свої вподобання стосовно домашніх улюбленців.

"Я люблю маленьких", "Чим більше, тим краще", "Мені - маленькі. У нас в родині живе йоркширський тер'єр", "У мене є велика і дві маленьких. Люблю і маленьких, і великих", "Просто люблю собак, а розмір не має значення", "Дуже подобається, у нас хлопчик йорк Міккі", - розповідають фоловери співачки.

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