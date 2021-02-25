Знаменита українська співачка Ірина Білик показала себе в стильному образі

Зірка відома не тільки своїм талантом, але і стилем, пише Politeka.net. Красуня частенько постає в яскравих луках, які надовго запам'ятовуються шанувальникам.

Цього разу Білик одягла тонку кофту з принтом з черепів, рукави якої виставилися з-під плаща. Останній відсвічував через спалах. Також під верхнім одягом можна помітити тканину в паєтках.

Завершив стильний чорний лук капелюшок в колір.

Артистка дивилася в камеру з-під пишних вій. На обличчі зірки була легка посмішка.

"А якби придумали вакцину від смутку, ви б вакцинувалися?",- написала співачка.

За годину пост зібрав майже 900 лайків і багато коментарів:

"Ні, смуток - це мистецтво)) Без печалі і смутку ми не були б щасливі☺️", " якби вакцину проти влюбливості. Щоб не закохуватися.Так 😢 💔 🥀 дуже боляче закохуватися і розбиватися об скелі нерозуміння...", "На половинку", " ні....я за природний стан душі", " ні. Сьогодні сумно, а завтра весело, неможливо жити однаково 🔥", " ні. Іноді посумуєш, а потім порадієш чому-небудь.😀 ", "Сумувати значить відчувати, а відчувати це найкраще...", "Ні! Якщо смутку немає, що означає Щастя?", "Любимка, красунечка, талантище, любові Вам", "Ех, Іришка! Чи нам бути в печалі?!) 😂 😂 ", "А краще вакцину від надмірної ваги)))", "Ірино, ви серйозно говорите про вакцину від смутку? Вона ж є! Це музика!🙋‍♀️❤🌺🌺🌺🌈🌈🌈😘🙏🙏🙏".

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