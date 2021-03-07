Знаменитая украинская певица Ирина Билык откровенно рассказала об интимной жизни со своим супругом Асланом Ахмадовым
В интервью Кате Осадчей для программы «Светская жизнь» артистка раскрыла, что уже год они с мужем живут на расстоянии. По словам певицы, это не могло не создать проблем для их интимной жизни.
«Скажу всей стране — с сексом проблема. По интернету это невозможно. Поэтому можете мне не завидовать. Я снова наверное начну петь песни „Одинокая“, „Она мне сегодня позвонила“», - с юмором заметила Билык.
Кроме того, в ходе интервью певица прокомментировала тему пластических операций, в любви к которым ее часто обвиняют. Билык ясно дала понять, что не имеет ничего против хирургических или косметических вмешательств в свой внешний вид.
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«Иметь деньги и что-то не сделать — это просто позор», - жестко заявила певица.
Она также призналась, что уже успела переболеть коронавирусом. По словам артистки, она специально не стала это разглашать, чтобы СМИ не разносили информацию о ее болезни. Сейчас певица сообщила, что перенесла вирус в легкой форме, чему очень рада. Билык также добавила, что во время болезни перестала ощущать запахи.
Напомним, размалеванная Билык сбросила десяток лет, впечатлив новым образом: «Не сдерживай…».
Как сообщала Politeka, 21-летний сын Билык ошарашил признанием о свадьбе и рассказал о вмешательстве родителей: "Нас постоянно...".
Также Politeka писала, что Билык показала, какой была 20 лет назад, звезду не узнать: "еще не блондинка".