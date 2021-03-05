Сын Ирины Билык Глеб Оверчук откровенно рассказал о своих отношениях с невестой
21-летний сын певицы от ее второго мужа поделился подробностями личной жизни в интервью JetSetter.ua.
Так, Глеб рассказал, что со своей нынешней избранницей Алисой он познакомился еще в школе, однако встречаться они начали после длительной дружбы. Молодой человек признался, что не привык постоянно менять партнеров, поэтому в отношениях сразу был настроен серьезно.
Парень уже успел сделать девушке предложение.
«Сделал ей предложение сломанным «горлышком» от бутылки из-под пива. Помолвка состоялась в Японии, и я очень долго готовился к этому событию…А вообще, очень счастлив, что это произошло», - признался Глеб.
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Он также признался, что они с Алисой пока не планируют большую и пышную свадьбу, хотя его родители их постоянно подталкивают к проведению торжества.
«Пока мы не планируем ничего делать, хотя мои родители нас к этому постоянно подталкивают. Мы объяснили свою позицию, и они с пониманием отнеслись к тому, что это не их дело», - поделился Глеб.
Он добавил, что они с невестой хотели бы провести праздник в Крыму, ведь Алиса оттуда. Однако, пока у пары нет такой возможности.
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