Известная украинская певица Ирина Билык показала атмосферные кадры, на которых она предстает в фантастическом образе

Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась новым видео в своем Инстаграм. В коротком отрывке Билык показала поклонникам кадры из своего нового клипа на песню «Не стримуй погляд».

Видео оказалось весьма необычным, ведь в нем певица постаралась окунуть зрителей в атмосферу космоса и мистики. Сама Билык предстала в оригинальном черном наряде с плащом и длинными рукавами.

Дополнили образ звезды необычные украшения на руках со свисающими вниз цепочками. Еще одним акцентом стал темный макияж глаз певицы со множеством блесток.

В подписи к этому видео Билык неожиданно призналась, что хотела бы снять клип на Марсе.

«Мечтаю когда-нибудь снять клип на Марсе! Как вы считаете, будет ли это когда-то возможно?», - поинтересовалась певица у своих поклонников.

Они тут же принялись отвечать на ее пост.

«Все возможно в этой жизни», «Я б тоже от фотосессии на Марсе не отказалась бы», «Какая сказочная», «Будет!», «Конечно. Ирина, вы давно уже его сняли», «Для Вас ничего нет невозможного», - пишут люди в комментариях.

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