Украинская певица Ирина Билык удивила новым фото из отельного номера

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Ирина Билык, которая воспитывает маленького сына Табриза вместе с молодым мужем Асланом Ахмадовым, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. В этот раз звезда решила похвастаться поклонникам в соцсети, что отправилась на отдых в теплый Египет.

В своих Instagram-сторис Ирина опубликовала несколько кадром со своего отдыха. Так, на одном из фото певицу можно увидеть в отельном номере, она стоит у кровати с белыми простынями с необычным брендовым узором на них. Перед камерой она позирует в странном образе, который выглядит не очень уместно – на ней теплая ярко-желтая толстовка и черная шапка, волосы распущены, а на глазах огромные солнцезащитные очки. В руках Билык держит милый букетик цветов и уверенно смотрит прямо в объектив.

"Отдых начинается и как всегда с @rixoshotel", - подписала кадр Ирина и оставила геолокацию отеля.

На еще одном фото Ирина показала свою вечернюю прогулку на территории отеля, куда тоже вышла в довольно странном наряде. На ней широкие черные брюки и яркая зеленая куртка, а на голове то ли шапка, то ли кепка. Звезда запечатлена как будто в движении, она не смотрит в камеру. Судя по нарядам, в курортной Хургаде Билык все время мерзнет, оттого и так одевается.

Напомним, Билык после долгой разлуки с мужем рассказала о сложностях в интимной жизни: "Проблема с...".

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