Стругати Ірина Білик несподівано звернулася до українців з несподіваним питанням

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Ірина Білик, яка виховує маленького сина Табріза разом з молодим чоловіком Асланом Ахмадовим, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Напередодні 8 березня артистка опублікувала у своєму мікроблозі незвичайне фото, а в підписі до нього звернулася до жінок з несподіваним питанням.

Як видно, на новому фото Ірина відображена на світлому тлі, мабуть, це була студійна зйомка, вона розкинулася в кріслі і з серйозним обличчям дивиться в об'єктив. Перед камерою зірка з'явилася в строгому холодному образі-на ній цікавий синій костюм оригінального крою, під піджаком якого видно яскраву футболку. Свій образ Білик доповнила стильними фіолетовими черевиками і незвичайним капелюшком. Волосся співачки розпущене, а на її обличчі яскравий макіяж.

У підписі до фотографії Ірини несподівано звернулася до жінок: "Напередодні нашого жіночого свята хочу запитати у вас, дівчата... а змогли б ви прожити без чоловіків в цьому світі?". Звичайно ж шанувальниці Білик кинулися обговорювати її новий образ, а заодно і відповідати на каверзне питання. Причому, як і очікувалося, думки користувачів розійшлися - хтось впевнено себе почуває без чоловічого плеча, а комусь воно вкрай необхідно. "Ні, не зможу", "Думаю так. Вас з 8 березня! Краси, гармонії, прекрасних пісень вам і міцного здоров'я", "Не змогли б без чоловіків і без ваших пісень", "Завжди потрібна турбота і увага", "Змогли б, але не можемо", - пишуть в коментарях.

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