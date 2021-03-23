Телеведущая Леся Никитюк отчитала народную артистку

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, на которых показала роскошный десерт, но уже "кем-то" подпорченный.

Напомним, многие украинские звезды рванули в Египет на открытие фешенебельного отеля Rixos. В частности, на курорте засветились, кроме Никитюк, Ирина Билык, Эктор Хименес-Браво, Дмитрий Монатик, MARUV и другие.

Леся похвасталась необычным тортом с ее портретом, украшенным сверху разноцветными печеньками-макарунами. Одно из них было с неприятным сюрпризом. Язвительная Леся быстро вычислила, кто наследил и отчитала виновника.

"Наконец мой торт в моей комнате. Но я заметила здесь маленькую деталь... Ира Билык снимала сториз, надкусила и положила. Типа, что Ира, мне после вас доедать? Что, я могу народной артисткой стать, что ли?", - заявила Никитюк.

Также девушка пообещала в скором времени отдельно рассказать историю о торте.

Ранее мы писали, что Ириную Билык в Египте перепутали с мамой Эктора Хименес-Браво, судьи кулинарного шоу "МастерШеф".

Последний опубликовал серию фото, и на одном из них позировал вместе с певицей. 50-летняя Билык была в ярко-желтой футболке с мультяшным принтом и голубом парео, дополнив образ цветастым платком, а также зеркальными солнцезащитными очками. Пользователи изумились внешностью Ирины. Многие попросту ее не узнали - так она постарела и располнела.

"А это на фото с Вами, извините, кто?" - "это же Ирина Билык 🙌" - "Честно, вообще не узнала, подумала, что мама" - "да, Ирину время совсем не щадит", - обсуждали комментирующие.

Напомним, что беда случилась с Никитюк прямо во время шоу, Потап не смолчал: «Сглазили».

Также Politeka писала, что Лесю Никитюк после увеличения бюста сравнили с Памелой Андерсон и Сердючкой: "Это перебор".