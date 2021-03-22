Известная телеведущая и начинающая певица Леся Никитюк показала себя во всей красе

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала свежее фото, которое свело ее поклонников с ума. Как известно, Никитюк в последнее время балует своих фанатов горяченькими фото. В одном из интервью она призналась, что сейчас она себе нравится, поэтому считает, что такой красотой нужно делиться с миром. Леся не исключает, что в ближайшее время она даже может решиться на съемку без одежды.

На свежем фото звезда «Нового канала» разлеглась на кровати в невероятно коротком платье, которое больше походило на ночнушку. Леся вытянула свои длинные ножки в красивых элегантных босоножках.

«Что самое длинное в Египте после речки Нил? Ваши варианты?)», - пошутила телеведущая.

Поклонники не растерялись и стали озвучивать свои варианты ответов.

«Ножки Леси Никитюк. Главное их вовремя конвертировать в удачное замужество», «Ноги Леси Никитюк», «Шведский стол», «Ах какие ноги», «Самое длинное - это Лесин язык, ой, я хотела написать ноги! Конечно ноги», - пишут пользователи сети.

Как известно, Никитюк сейчас отдыхает в Египте, показывая не только красивые виды, но и соблазнительные изгибы своего тела.

Напомним, что беда случилась с Никитюк прямо во время шоу, Потап не смолчал: «Сглазили».

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк, похваставшись новым бюстом, заставила украинок себе завидовать: "Не узнать, такие формы...".

Также Politeka писала, что Лесю Никитюк после увеличения бюста сравнили с Памелой Андерсон и Сердючкой: "Это перебор".