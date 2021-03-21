Відома телеведуча Леся Нікітюк показала себе в новому образі і з новим розміром

На фото Леся показала себе в сукні, яка ідеально підкреслила талію. Нікітюк залишила волосся розпущеним, але погляди відразу прикував бюст дівчини. Як можна помітити, він значно збільшився. Красуня сама показала, що одягла на себе штучний бюст. Ролик і фото вийшли досить кумедними і цікавими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Як вам Леся Аделівна та її нові форми?

Відео "як це було" в карусель)", - написала під фото дівчина.

"Як вам Леся Аделівна та її нові форми?

Відео "як це було" в карусель)", - написала зірка під фото.

"Круть-груди",-написала Українка з 15-м розміром бюста Міла Кузнєцова.

Фанати поставили майже 40 тися лайків і написали коментарі:

"Тамара Гвердцителі в молодості", "вогонь", "Памела Нікітюк", "Вау, бомба", "це було чудово, чекаю фіналу і сподіваюся на твою перемогу", "Це перебір", "Нова Сердючка!)"

Ми писали, що відома українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла про участь у шоу "Ліпсінк батл".

Відомо, що телеведуча стала учасницею шоу "Ліпсінк батл", в якому спародіювала популярну співачку Адель.

У кадрі зірка постала в довгій вечірній сукні, сяючій від світла софітів.

У своїх сторіс артистка розповіла, що тепер її можна називати Лесею Іванівною Монатюк.

Нагадаємо, біда трапилася з Нікітюк прямо під час шоу, Потап не змовчав

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