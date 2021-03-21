Знаменита українська телеведуча Леся Нікітюк впала під час зйомок шоу "Ліпсінк батл", проте не розгубилася

Кілька днів тому пройшли зйомки чергового ефіру нового проекту "Ліпсінк батл". Глядачі побачили запеклий батл телеведучої Лесі Нікітюк в образі Адель і співака Павла Зіброва в ролі Фредді Мерк'юрі (щоб подивитися відео виступу Нікітюк, доскролльте сторінку до кінця). Лесі довелося втілити на сцені один з виступів легендарної Адель - її хіт Hello.

Коли Павло Зібров також виступив, як Леся, він вирішив поспілкуватися з телеведучим Потапом, а заодно і поговорити з дружиною, яка прийшла його підтримати. А далі трапилася незручна ситуація. Телеведуча Леся Нікітюк впала при спробі присісти на стілець.

Це сталося якраз тоді, коли Лесю відволікли розмовою інші учасники шоу. Постраждалій зірці допомогли піднятися. Нікітюк посміялася над своєю "везучістю", а Потап пожартував, що, напевно, це Марина Зіброва наврочила Лесю.

Всі відреагували досить позитивно. На щастя, ведуча не забилася і навіть після того, як встала, встигла пожартувати і сама показала кадри незручності в мережі.

Також пабліку Instagram "1 + 1" показали кадри наступного випуску "Ліпсінк батла", на якому Лесі Нікітюк запропонують руку і серце прямо на сцені. Ім'я щасливчика не розсекречене.

"Ну нарешті вже вийде заміж!", "А мужик схожий в профіль з Ліги сміху", " мінус холостячка😂😍😍❤️❤️", " Це якийсь жарт, чи реальна правда?", "Хто - хто їй зробив пропозицію? Зібров або я щось наплутала?😅 ", "Круто ! Я рада за Лесю !! Уррааа", " Хто,хто, хто зробив пропозицію?! Може це просто піар як із Тіною Кароль", - висловили припущення фанати.