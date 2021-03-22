Певица Ирина Билык обескуражила новыми кадрами своего отдыха в Египте

Как передает Politeka.net, 50-летняя звезда опубликовала свежие "сториз" у себя в Инстаграм, на которых показала, как развлекается на курорте.

Так, Ирине, видимо, не спалось на новом месте, поэтому она решила прогуляться ночью по территории фешенебельного отеля. Певица предстала в кадре в странном объемном наряде. На ней была салатовая туника с зеленой курточкой, вместе напоминавшие, скорее, балахон, а также черные широкие брюки и головной убор.

Довольная звезда застыла в шаге, взмахнув руками. По обе стороны от нее были невысокие белые здания, в которых, очевидно, живут туристы, и небольшие клумбы.

"Любите ночные прогулки?", - спросила у своих поклонников Билык, дав возможность ответить "да" или "нет". Пользователи почти стопроцентно ответили положительно. Да и сама Ирина, судя по всему, также любит ночные прогулки.

Ранее звезда показывала интерьер своего номера, а также, чем ее там угощали. Певица остановилась в гостинице Rixos. На одном из кадров она стояла возле белоснежной постели, на которой лепестками была выложена приветственная надпись. На фото можно заметить минималистический стиль в оформлении номера: сама кровать была пепельно-серого цвета, стены кремового оттенка, в углу стоял необычный светильник сигароподобной формы, а рядом висела картина.

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