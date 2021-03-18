Вот это да!

Известная украинская певица Ирина Билык восхитила эффектным образом

50-летняя артистка поделилась снимкамм на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Ирина Билык вспомнила о фотосессии, которая состоялась три года назад. Кадры она показала в Сторис в разделе «В этот день».

На фото исполнительница кутается в роскошную черную шубу из длинного искусственного меха.

Романтический образ артистки завершили легкие голливудские кудри и макияж с акцентом на глаза. Ярким акцентом стали накладные ресницы, которые придали особенную выразительность взгляду.

Билык драматично смотрит в камеру, чем сделала съемку загадочной.

Отметим, такой образ певицы вызвал восторженную реакцию пользователей Сети.

«Ух ты!!!! Ирина, как здорово получились на фото!!! Очень красивая», «Боже какие красивые глаза», «Самый любимый цветочек 🌹 Могу восхищаться вечно», «Девочка, романтичная», «Вообще не похожа на себя», «Ты просто ангел», «Вы мой идеал как должна выглядеть женщина», «Богиня», - пишут в комментариях.

Отметим, среди тех, кто поставил "лайк" публикации оказался и хореограф, судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма.

Напомним, 50-летняя Билык заинтриговала отчаянной выходкой: "Все непонятное и необычное...".

Как сообщала Politeka, в "Дизель шоу" неожиданно нагрянул Лукашенко с Билык под руку, украинцы в гневе: "Днище".

Также Politeka писала, что загадочная Билык во всем черном и с цепями собралась покинуть Землю: «Все возможно в этой жизни».