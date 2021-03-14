Известная украинская певица Ирина Билык удивила поклонников атмосферным фото с цепями

50-летняя артистка поделилась новым снимком на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Недавно Билык выпустила клип на свою песню «Не стримуй погляд». Для этого видео певица примерила загадочные и в чем-то мистические образы с использованием множества цепей. На новом фото звезда показала часть своего наряда.

Так, на снимке певица выставила перед собой руки, тем самым скрыв свое лицо. Главной деталью, которая тут же приковывает внимание зрителей, стали необычные украшения на руках знаменитости.

Они представляют собой множество цепочек, которые крепятся к каждому пальцу певицы и спускаются вниз к запястьям, переплетаясь между собой причудливым образом. Выглядит это очень впечатляюще.

«Это фото получилось совершенно случайно, но на мой взгляд оно очень символично...так и люди, переплетаются друг с другом и несут яркую энергию...а как вы думаете, энергию добра или ...?», - написала звезда в подписи к снимку.

Ее поклонники не смогли пройти мимо этого атмосферного поста, и тут же принялись отвечать на ее вопрос.

«Надеюсь, что энергию добра!», «Добра и любви», «Вы – энергия добра и любви», - пишут люди.

Напомним, 50-летняя Билык заинтриговала отчаянной выходкой: "Все непонятное и необычное...".

Как сообщала Politeka, в "Дизель шоу" неожиданно нагрянул Лукашенко с Билык под руку, украинцы в гневе: "Днище".

Также Politeka писала, что загадочная Билык во всем черном и с цепями собралась покинуть Землю: «Все возможно в этой жизни».