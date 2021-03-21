Известный ресторатор Эктор Хименес-Браво и певица Ирина Билык случайно очутились вдвоем на курорте

Как передает Politeka.net, 49-летний кулинар и судья проекта "МастерШеф" опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм ряд свежих снимков, на которых показал, как отдыхает в Египте.

И Химнес-Браво, и Билык приехали в Хургаду на открытие фешенебельного отеля. Позднее к ним присоединятся другие украинские звезды. Об этом рассказал Эктор:

"Строительство года закончилось! 👷🏼 Наконец элитный @rixos открывает свои двери для первых туристов и на берегу Красного моря. Я не мог пропустить такой шикарный праздник. Тем более, что на территории именно этого отеля в Хургаде до 5 изысканных ресторанов, за работой которых мне уже хочется наблюдать. Мы с @bilyk_iryna уже поплавали и готовимся встретить @monatik_official и @maruvofficial для грандиозного открытия! 🎉 А как проходит Ваше воскресенье?".

На одном из опубликованных снимков Хименес-Браво в серой безрукавке нежно обнял за плечи Билык. Последняя была в ярко-желтой футболке с мультяшным принтом и голубом парео. На голове у нее был цветастый платок, а также круглые солнцезащитные очки с зеркальными стеклами.

Пользователи изумились внешностью 50-летней Ирины. Многие попросту не узнали в женщине рядом с Эктором певицу - так она постарела и располнела.

"Да, на этом фото уже видно что Ира предпенсионного возраста"

"А это на фото с Вами, извините, кто?" - "это же Ирина Билык 🙌" - "Честно, вообще не узнала, подумала, что мама" - "да, Ирину время совсем не щадит"

"Это Ирина Билык?😮" - "я вначале подумала, бабушка, но как прочитала...🤯"

"Это точно Ирина с Вами?"

"Какая красота!!! боже, Ирину не узнала, богатой будет😍"

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