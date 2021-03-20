Известный телеведущий, судья шоу Мастер Шеф и ресторатор Эктор Хименес-Браво продолжает тешить взоры фанатов, размещая на своей странице страстные, бодрящие и увлекательные фото

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Эктор разместил несколько кадров своего субботнего дня. Фото привели в восторг поклонников ведущего, женщины, которые восторгаются красотой и привлекательностью ресторатора, засыпали кубинца множеством комплиментов и комментариев.

В кадрах Эктор предстал в бежевой футболке с накинутым на голову капюшоном, далее позировал без капюшона, и третье фото - сидя за компьютерным столом с собачкой на руках. Милое создание лежало на руках у Эктора словно маленький ребеночек, что привело в трепет сердца поклонниц.

В своем посте Эктор написал: "Суббота - 🎥 Эфир "Мастер шеф", 🌱 Почти весна, ☄️ Отличное настроение, ☀️ Солнце, 👚Любимая футболка.... А за что Вы полюбите этот день?"

Поклонники тут же отреагировали на фото Эктора, рассказав для кого чем знаменателен этот день.

"Такие милые ❤️", "Красивая парочка 👌", "Модель😆", "Сегодня день счастья!!! Будьте счастливы всегда!!!❤️", "Собачка - Лапушка🙌❤️", "Жду новый эфир", "Ты - сила во всем - обажаю", "За вашу красивую футболку 😂", "Счастливая Лупитушка на руках сильного, любящего папы! День только начался, а дел уже много сделано!💃❤😊", "Эктор, вчера Вы мне приснились. Было очень приятное общение вдвоём", "Эктор, что за порода у этой няшки?", -отозвались неравнодушные поклонники.

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