Известная украинская певица Ирина Билык поделилась кадром из отдыха на курорте

Ирина является довольно популярной исполнительницей, однако из-за ее очевидной любви к пластике внешность ее заметно изменилась и практически под каждым фото Билык можно заметить самые разные и необычные комментарии, связанные с внешностью звезды.

Сама певица свои перемени никак не комментирует и отказывается говорить-что либо, тем не менее, новыми фото и видео Билык делится всегда. Недавно артистка отправилась в отпуск, откуда начала активно публиковать разные фото. Один из снимков Ирина опубликовала и в разделе Стори в Инстаграм.

Позировала певица у огромного бассейна, однако почему-то совсем не в купальнике. На фото Билык позировала в удобной свободной одежде, скрывающей ее фигуру, шапке, плаще и крупных солнцезащитных очках, частично скрывающих ее лицо.

А еще одним фото с Билык в своем микроблоге в Инстаграм поделися судья из "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво. Многим показалось, что ресторатор позирует вместе со своей мамой, не узнав в женщине рядом с ним Ирину.Артистка заметно постарела и раздалась вширь, если сравнивать с ее "фтошопными" снимками.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Это Билык???😯🙉🙈", "выглядит Ирина уже не молодо", "Я думала, это его мама...", "Блин, девочки привыкшие все видить из-под фильтров и фотошопа - алё, Билык - 50 лет! Ё-моё, как она должна выглядеть? Нормально она выглядит для своего возраста", "Ирину время совсем не щадит", "Это точно Ирина с Вами?", "Да, на этом фото уже видно что Ира предпенсионного возраста" - "ха-ха. А я думаю что это за дама бальзаковского возраста рядом".

Напомним, что язвительная Никитюк пристыдила Билык на курорте в Египте: "Типа, что Ира, мне после вас..."

Также Politeka писала, что 50-летняя Билык неожиданно столкнулась с бывшим и рассказала об искушении: "Девчонки, посоветуйте..."