Известная певица Ирина Билык, которая недавно выпустила новую песню и клип "Нестримуй погляд" дала совет, который помог ей в жизни

Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм знаменитая певица ИринаБилык старается не отставать от своих коллег по шоу-бизнесу, и завлекает поклонников не только своим песенным творчеством, но и другими интересными "фишками".

В этот раз 50-летняя певица ответила на разнообразные вопросы поклонников в сторис Instagram. Ее спросили, где она любит отдыхать, какие страны нравятся больше всего, как проводит время с самым меньшим сынишкой, и так далее.

Один из вопросов касался личного: "Ира, как забыть любимого человека?"

Ответ наверняка шокировал фанатов известной певицы, у которой, как известно, было множество романов, и только официальных - пять!!! бракосочетаний.

Первым ее мужем стал известный теперь продюсер Юрий Никитин, а пятым - Аслан Ахмадов, российский продюсер из Баку.

Ирина очень любвеобильна, в последнее время украинская "Мадонна" посвящает свое время воспитанию сына Табриза.

Так вот, звезда ответила на вопрос о любимом человеке достаточно прагматично:

"Забыть любимого человека очень легко... Просто представить, что он умер... и его больше нет."

Напомним, что 50-летняя Билык блеснула фигурой в лосинках перед "расфуфыренными" звездами "Женского Квартала": "Наслаждайтесь".

Как сообщала Politeka, 50-летняя Билык ночью понежилась у бассейна, озадачив внешним видом: "Время совсем не щадит".

Также Politeka писала, что 50-летнюю Билык с трудом узнали в обычной жизни, честное фото: "Это точно Ирина?"