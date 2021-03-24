В Сети показали фото без ретуши постаревшей Ирины Билык - публика в шоке
50-летняя певица вместе с другими украинскими звездами отправилась в Хургаду, Египет, на открытие фешенебельного отеля Rixos.
Как передает Politeka.net, фото с Билык в своем микроблоге в Инстаграм поделися судья из "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво.
Многим показалось, что ресторатор позирует вместе со своей мамой, не узнав в женщине рядом с ним Ирину.
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Артистка заметно постарела и раздалась вширь, если сравнивать с ее "фтошопными" снимками. Билык предстала в желтом платье-тунике с принтом на египетский мотив, а также накинула на плечи полупрозрачное парео небесного оттенка. Волосы звезда спрятала под цветастый головной убор, дополнив лук зеркальными солнцезащитными очками.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное:
"Это Билык???😯🙉🙈"
"выглядит Ирина уже не молодо"
"Я думала, это его мама..."
"Блин, девочки привыкшие все видить из-под фильтров и фотошопа - алё, Билык - 50 лет! Ё-моё, как она должна выглядеть? Нормально она выглядит для своего возраста"
"Ирину время совсем не щадит"
"Это точно Ирина с Вами?"
"Да, на этом фото уже видно что Ира предпенсионного возраста" - "ха-ха. А я думаю что это за дама бальзаковского возраста рядом".
Отметим, Билык никогда не скрывала своей погони за молодостью и красотой. Певица подтвердила, что делала пластические операции, но сколько именно и в каких местах оставила в тайне.
«Это мое кредо, мой девиз – экспериментировать. Время от времени я пробую что-то новое для себя. Если есть деньги на это, время и желание, то артисты должны себя держать на уровне, потому что без этого ты не можешь работать и выходить на сцену", - заявляла она.
Напомним, что язвительная Никитюк пристыдила Билык на курорте в Египте: "Типа, что Ира, мне после вас..."
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