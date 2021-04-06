Известная украинская певица Ирина Билык с размахом празднует свой 51-й день рождения

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм поп-дива украинского шоу-бизнеса рассказала о подарке, который приготовила для себя и поклонников в честь своего праздника. Певица решила перевыпустить свой альбом «Нова», которому больше 20 лет. Она опубликовала обложку альбома, на которой позировала в черных очках.

«Наступил этот день! В честь моего Дня Рождения появился долгожданный и вами, и мной винил альбома "НОВА". Тираж ограничен и только для настоящих коллекционеров и поклонников моего творчества. На каждой пластинке я оставляю свой автограф с благодарностью за многолетнюю любовь к моей музыке», - отметила Билык.

В комментариях счастливые поклонники устроили настоящий переполох, оставив певице массу приятных комплиментов. Известная украинская певица и кума Дзидзьо Ольга Цибульская поставила лайк артистке.

«Ещё и любимый альбом», «Будь здорова! и счастлива... как счастливыми делаешь нас ты своими песнями», «Твоё творчество всегда было, есть и будет особенным для многих!», «Супер альбом! Супер песни! Репертуар тогда был лучший!», «Ирочка, Вы наша муза. С днем рождения Вас, творите, живите, радуйтесь и любите», - пишут пользователи сети.

Напомним, что 50-летняя Билык ночью понежилась у бассейна, озадачив внешним видом: "Время совсем не щадит".

Как сообщала Politeka, 50-летняя Билык заговорила о любимых мужчинах после скандальных браков и разводов: "Он умер...".

Также Politeka писала, что Билык блеснула фигурой в лосинках перед "расфуфыренными" звездами "Женского Квартала": "Наслаждайтесь".