Відома українська співачка Ірина Білик поділилася кадром з відпочинку на курорті

Ірина є досить популярною виконавицею, проте через її очевидну любов до пластики зовнішність її помітно змінилася і практично під кожним фото Білик можна помітити найрізноманітніші і незвичайні коментарі, пов'язані із зовнішністю зірки.

Сама співачка свої зміни ніяк не коментує і відмовляється говорити-що або, тим не менш, новими фото і відео Білик ділиться завжди. Нещодавно артистка вирушила у відпустку, звідки почала активно публікувати різні фото. Один зі знімків Ірина опублікувала і в розділі Сторі в Instagram.

Позувала співачка біля величезного басейну, проте чомусь зовсім не в купальнику. На фото Білик позувала в зручному вільному одязі, що приховує її фігуру, шапці, плащі і великих сонцезахисних окулярах, частково приховують її обличчя.

А ще одним фото з Білик у своєму мікроблозі в Instagram поділився суддя з "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво. Багатьом здалося, що ресторатор позує разом зі своєю мамою, не впізнавши в жінці поруч з ним Ірину.Артистка помітно постаріла і пролунала вшир, якщо порівнювати з її "фтошопними" знімками.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Це Білик???😯 🙉 🙈 ", "виглядає Ірина вже не молодо", "я думала, це його мама...", "Блін, дівчатка звикли все бачити з-під фільтрів і фотошопу-але, Білик-50 років! Е-моє, як вона повинна виглядати? Нормально вона виглядає для свого віку", "Ірину час зовсім не щадить" ," це точно Ірина з Вами?", "Так, на цьому фото вже видно що Іра передпенсійного віку" - "ха-ха. А я думаю що це за дама бальзаківського віку поруч".

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