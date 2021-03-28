Відома українська співачка Ірина Білик з'явилася на популярному шоу "Кварталу 95"
Зірка продовжує радувати шанувальників своїм талантом, повідомляє Politeka.net. Артистка виступає на різних заходах і концертах. Цього разу співачка прийшла на шоу "Жіночого кварталу".
Відповідні фото були розміщені в офіційній групі "Квартал 95".
Білик вибрала повністю чорний лук - плаття, лосинки, плащ, чобітки і капелюшок. Співачка стояла на сцені в компанії "розчепурених" зірок "Кварталу" - Марти Адамчук, Віри Кекелії та Анастасії Оруджевої.
"Сьогодні в гостях у дівчат @zhenskiykvartal_official-неперевершена @bilyk_iryna!
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Включайте... і насолоджуйтеся відмінним гумором і красою!",- написали автори поста.
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"Вауу🔥 🔥" , "🔥🔥🔥🔥🔥", - написали користувачі мережі.
Зазначимо, Ірина Білик після зйомок у "Кварталі 95", виступ якої покажуть у записі, вирушила на відпочинок до Єгипту.
Відома блондинка показує, як проводить час. На одних з останніх кадрів зірка постала у зручному вільному одязі, що приховує її фігуру, шапці, плащі і великих сонцезахисних окулярах.
Шанувальники нерідко відзначають, що за подібними "балахонами" артистка ховає фігуру, яка далека від ідеалу.
Однак не можна заперечувати, що артистка все ж дуже стежить за собою і виглядає чудово у свої 50 років.
Нагадаємо, що уїдлива Нікітюк присоромила Білик на курорті в Єгипті: "типу, що Іра, мені після вас..."
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