Відома співачка Ірина Білик, яка нещодавно випустила нову пісню і кліп "Нестримуй погляд" дала пораду, яка допомогла їй у житті
Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram знаменита співачка Ірина Білик намагається не відставати від своїх колег по шоу-бізнесу, і заманює шанувальників не тільки своєю пісенною творчістю, а й іншими цікавими "фішками".
Цього разу 50-річна співачка відповіла на різноманітні запитання шанувальників у сторіс Instagram. Її запитали де вона любить відпочивати, які країни подобаються найбільше, як проводить час з найменшим синочком, і так далі.
Одне з питань стосувалося особистого: "Іра, як забути кохану людину?"
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Відповідь напевно шокувала фанатів відомої співачки, у якої, як відомо, було безліч романів, і тільки офіційних - п'ять!!! одруження.
Першим її чоловіком став відомий тепер продюсер Юрій Нікітін, а п'ятим - Аслан Ахмадов, російський продюсер з Баку.
Ірина дуже велелюбна, останнім часом українська "Мадонна" присвячує свій час вихованню сина Табріза.
Так Ось, зірка відповіла на питання про кохану людину досить прагматично:
"Забути кохану людину дуже легко... Просто уявити, що він помер... і його більше немає."
Нагадаємо, що 50-річна Білик блиснула фігурою в лосинках перед "розфуфиреними" зірками "жіночого кварталу":"насолоджуйтеся".
Як повідомляла Politeka, 50-річна Білик вночі поніжилася біля басейну, спантеличивши зовнішнім виглядом:"час зовсім не щадить".
Також Politeka писала, що 50-річну Білик насилу впізнали в звичайному житті, чесне фото: "це точно Ірина?"