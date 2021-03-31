Відома співачка Ірина Білик, яка нещодавно випустила нову пісню і кліп "Нестримуй погляд" дала пораду, яка допомогла їй у житті

Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram знаменита співачка Ірина Білик намагається не відставати від своїх колег по шоу-бізнесу, і заманює шанувальників не тільки своєю пісенною творчістю, а й іншими цікавими "фішками".

Цього разу 50-річна співачка відповіла на різноманітні запитання шанувальників у сторіс Instagram. Її запитали де вона любить відпочивати, які країни подобаються найбільше, як проводить час з найменшим синочком, і так далі.

Одне з питань стосувалося особистого: "Іра, як забути кохану людину?"

Відповідь напевно шокувала фанатів відомої співачки, у якої, як відомо, було безліч романів, і тільки офіційних - п'ять!!! одруження.

Першим її чоловіком став відомий тепер продюсер Юрій Нікітін, а п'ятим - Аслан Ахмадов, російський продюсер з Баку.

Ірина дуже велелюбна, останнім часом українська "Мадонна" присвячує свій час вихованню сина Табріза.

Так Ось, зірка відповіла на питання про кохану людину досить прагматично:

"Забути кохану людину дуже легко... Просто уявити, що він помер... і його більше немає."

Нагадаємо, що 50-річна Білик блиснула фігурою в лосинках перед "розфуфиреними" зірками "жіночого кварталу":"насолоджуйтеся".

Як повідомляла Politeka, 50-річна Білик вночі поніжилася біля басейну, спантеличивши зовнішнім виглядом:"час зовсім не щадить".

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