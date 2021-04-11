Артисти не можуть без жартів

Зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий приміряв на себе новий несподіваний образ, здивуй зовнішнім виглядом з волоссям

Кадрами радикального перетворення свого колеги поділився в Instagram відомий комік Юрій Ткач. Про це пише Politeka.net.

Судячи з обстановки на відео, справа відбувається в гримерці перед черговими зйомками за участю артистів. Ткач підходить до людини, яка стоїть до нього спиною і відразу ж привертає до себе увагу своїм зухвалим нарядом.

Справа в тому, що людина одягнена в довгу сукню з ефектного червоного оксамиту. Ще більш розкішним роблять його образ довгі блондинисті локони.

Судячи з усього, довгий червоний наряд навіяв Ткачу певні асоціації, тому що підходячи до людини він наспівував: «Дід Мороз, Дід Мороз». Однак, в цей момент чоловік повернувся до нього обличчям і виявилося, що весь цей час ним був Євген Кошовий. Крім перуки і сукні він доповнив свій образ епатажним рожевим боа.

Побачивши обличчя свого колеги, Ткач не зміг стримати здивований крик і відсахнувся назад. Судячи з усього, коміки звикли жартувати не тільки на сцені, але і один з одним.

Втім, раніше Ткач показав і своє веселе "перетворення". Він поділився відео, на якому показав себе з «надутими губами».

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