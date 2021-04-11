Юна донька зірки "Квартал 95" Євгена Кошового Варвара вразила дорослим образом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина досить рідко публікує фото і відео, проте іноді радує шанувальників яскравими сторіс. Як і більшість підлітків, Варя намагається виглядати старше своїх років. На фото вона завжди позує з макіяжем або використовує фільтри, які роблять її обличчя дорослішим.

На свіжому фото Кошова постала з дуже яскравим макіяжем. Її губи були нафарбовані яскравим бордовим кольором, від чого стали здаватися дуже великими. Дівчина загадково дивилася в кадр. Варто відзначити, що виглядала Варвара на 18-20 років. На фото їй ніяк не даси її реальних 13 років.

Як відомо, старша дочка актора в свої 13 років досить багато світилася на телебаченні. Вона брала участь у передачі "Розсміши коміка. Діти" і "Лізі сміху". Також Варвара стала учасницею шоу "Голос. Діти" і навіть дійшла до фіналу.

Раніше ми писали, що Варвара розповіла про скандали з матір'ю. Дівчинка зізналася, що найчастіше сварки у неї відбуваються саме з мамою.

"Виходить просто так, що ми іноді один одного не розуміємо. Мені через це, звичайно, дуже прикро. Ми з нею однакові, але не можемо знайти спільну мову", - зізналася Варя.

Нагадаємо, що 13-річна дочка Євгена Кошового з "Квартал 95" привела в будинок бойфренда:"зарано, так".

Як повідомляла Politeka, 13-річна дочка Кошового з "Квартал 95" з пухкими губами приголомшила недитячим виглядом: несподівані кадри.

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