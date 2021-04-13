Звезда "Квартал 95" Елена Кравец и телеведущая Леся Никитюк стали конкурентками
Обе знаменитости - нередкие гостьи на различных проектах, передает Politeka.net. Звезды очень талантливые, что уже неоднократно доказывали.
Так, в этот раз Кравец и Никитюк схлестнутся в финальной битве в шоу "Липсинк батл". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Об этом сообщается в официальной группе программы. Кроме указанных артисток, также за золотой пояс поборются: Юрий Ткач, MONATIK, Владимир Дантес и Дарья Петрожицкая.
Страсти накалились до предела, ведь уже скоро должны определить победителя.
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За четыре часа публикация собрала более 1500 просмотров и много комментариев. Пользователи сети делились своим мнением, кто победит, а также рассказали, за кого болеют.
"Даша, Даша, только Даша🔥❤️", "Если Даша с Лесей, то люди не будут знать, за кого голосовать😂Но Даша все равно немного лучше перевоплощается в роль , чем Леся😍", "Я за Дантеса и Монатика 🔥", "Даша однозначно, Даша....", "Монатик 🔥🔥🔥🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼", - написали пользователи сети.
Напомним, на шоу "Липсинк батл" пародируют звезд нашей и зарубежной эстрады. Участники программы должны максимально убедительно воспроизвести песню, копируя мимику, внешний вид, манеру держаться на сцене оригинального исполнителя хита. Кто лучше справится со своей задачей, тот побеждает.
В эту субботу состоится долгожданный финал.
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