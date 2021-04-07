Звезда Студии «Квартал 95» Елена Кравец покорила чувственным образом на серии черно-белых фото

Как известно, популярная артистка предпочитает классический стиль в одежде и привыкла к портретным, нежным фотосессиям. Этот раз не был исключением – поклонники вспомнили лучшую, по их мнению, съемку Елены в черно-белой обработке.

На фото звезда позировала в черной кофте со спущенными плечами и аккуратным вырезом в зоне декольте, чтобы подчеркнуть хрупкую фигуру. Короткие светлые волосы были уложены в хаотичную укладку, а серьги с длинными свисающими «нитями» дополнили лук в минималистичном стиле.

Ярко улыбаясь и кокетничая на камеру, Кравец удалось покорить даже в сдержанном образе:

«Какая(!!!)😍😍😍 Невероятные фото #еленакравец #95квартал; Супер, супер, супер!!! Девушка загадка, девушка с изюминкой!!! Леночка, вы потрясающая, бесподобная какая!!!! ❤️❤; Супер фото!!!; Краса😍; Всё по своему красивые, но в 1-й что-то особенно красивое и женственно мило❤;Очень красивые фото, особенно первое; Классная Леночка, красотка как всегда🔥;Неповторимая, неземная».

Также Кравец показала, как перевоплотилась в бывшую солистку ВИА Гры, популярную певицу Веру Брежневу. Для этого ей пришлось примерить парик с длинными блондинистыми волосами и черное платье с огромным вырезом на юбке и стильным поясом. Финальным аккордом стала фирменная родинка певицы, которую Кравец нарисовали под губами.

Затем она начинает диктовать свой номер телефона. Позже «певица» садиться за стол, где начинает что-то рассказывать с дерзким выражением лица. Кравец явно старается выглядеть одновременно соблазнительно и вызывающе.

Напомним, Кравец из "Квартал 95" с декольте поглубже заставила мужчин краснеть, а женщин завидовать: "Профи!".

Как сообщала Politeka, редкие снимки юной Кравец из "Квартал 95" с мужем-красавцем и дочерью попали в Сеть: "Чересчур...".

Также Politeka писала, что Кравец из "Квартал 95" рассказала, что подарила на 18-летие старшей дочери: "Я чуть не упала".