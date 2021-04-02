Звезда "Квартал 95" Елена Кравец ослепила красотой в смелых образах
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 44-летней актрисы в Инстаграм опубликовали свежую видеонарезку с ее самыми соблазнительными образами (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, Елена без стеснения демонстрировала пышный бюст в бездонных декольте - один глубже другого. От такой красоты перехватывает дыхание.
Сразу становится понятно, насколько многогранен талант артистки. Ей с легкостью удаются различные роли, от роковой красотки до строгой "училки".
"Вот откуда ваша зависть...😍🔥", - подписал кадры автор поста.
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Пользователи с энтузиазмом обсудили увиденное:
"Леночка! Ты супер! Настоящая актриса! Классно сыграла! Профи!❤️🙌"
"Идеальная женщина🙌❤️ придется кадрить)"
"Красотка😍"
"Сегодня увидела Каменских на рекламе золотой век и подумала, Вам нужно срочно придумать миниатюрку на эту тему в женском квартале ,та не важно даже в 95😂, думаю очень бы зашло ❤️😍"
Ранее мы рассказывали, муж Кравец, Сергей, с которым они в браке почти 20 лет, неожиданно сделал откровние о ревности. В частности, речь зашла о том, какие чувства он испытывал, когда его возлюбленная принимала участие в шоу "Танці з зірками". Елене, порой, приходилось играть страсть со своим партнером, хореографом Максом Леоновым.
"Мы же понимаем, что это телевидение, эмоции, которые должны быть на экране, - признался муж Крвец. - Когда ты приходишь на репетицию и видишь, как люди работают, умирают, понимаешь, что там больше физики, чем химии".
Напомним, Кравец из "Квартал 95" очаровала украинцев лучезарной улыбкой: "Богиня".
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