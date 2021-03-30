Дочь известной звезды "Квартал 95" показала редкие кадры с молодыми родителями и несколько кадров своих детских фото

Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм Маша Кравец показала редчайшие кадры молодой Елены Кравец с красавцем-мужем.

На фото, выставленных в сторис Мария разместила свои детские фото, а также несколько кадров своей молоденькой мамочки Елены.

В кадре Елена и Сергей держат на руках свою малышку дочурку Машеньку. Мужчина с длинными волосами и цветущая Елена в саечке в полоску. Малышка же одета, как настоящая принцеска - в розовое платьице и панаму такого же цвета. Родители держат ребенка словно маленькое сокровище.

На следующем снимке, Елена сама показывает Машеньку, которая "надула щечки", а Елена с короткой стрижкой счастливо улыбается фотографу.

Известно, что на 18-тилетие дочь Маша получила в подарок вечеринку, которую отметила со своими друзьями.

В посте, который разместила Мария несколько дней назад, фолловеры осыпают девушку комплиментами, и возвышают в своих комментариях: "Дочь богини", "Вельми прекрасна Марія в цю темну пору мені знадобились сонцезахисні окуляри що б зберегти свої очі від близку вашої краси😍😍😍", "Не законно быть такой красивой!😍", "Стильно, красиво💥😍"Машкааа, знаешь, как достучаться до сердечка👅🤩".

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