Звезда «Квартал 95», украинская актриса Елена Кравец показала редкие кадры с молодыми родителями и несколько своих личных воспоминаний из детства
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Кравец, которая не будет участвовать в новом сезоне «Женского квартала» из-за загруженного графика, опубликовала фото, сделанные в родительском доме. Судя по сториз актрисы, она поехала к родителям в Кривой Рог. Елена похвасталась ремонтом, который сделала для самых близких людей.
«Ремонт в квартире родителей закончен. Счастливый перезвон, узоры на стенах и новое дыхание дома. Счастлива. Кривой Рог – мой город», - подписала видео звезда.
Также она показала несколько фото и записей из прошлого. Кравец сфотографировала записку, на которой дала себе клятву в 18 лет.
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«Обещаю, что я никогда не буду закабалять себя бременем домашних дел и консерваций! Нет, этого не будет! Я буду хозяйкой, но не рабой кухни! 1 октября 1995 года», - гласит надпись на записке.
Также Елена опубликовала свадебное фото своих родителей, на котором они были еще совсем молодыми.
"Ма и Па...", - подписала снимок актриса.
Напомним, что Кравец из "Квартал 95" рассказала, что подарила на 18-летие старшей дочери: "Я чуть не упала".
Как сообщала Politeka, Кравец из "Квартал 95" затмила Веру Брежневу вызывающим образом, разрез не оставил мужчинам шансов: "Мисс совершенство".
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