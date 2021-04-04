Зірка Студії "Квартал 95" Олена Кравець перетворилася на українську секс-символа Віру Брежнєву, насмішивши своєю інтерпретацією її образу
Популярна гумористка поділилася кадрами зі своєю пародією в Instagram. Про це пише Politeka.net.
На них Кравець показала, як перевтілилася в колишню солістку ВІА Гри, популярну співачку Віру Брежнєву. Для цього їй довелося приміряти перуку з довгим блондинистим волоссям і чорне плаття з величезним вирізом на спідниці і стильним поясом. Фінальним акордом стала фірмова родимка співачки, яку Кравець намалювали під губами.
На відео гумористка заходить в кімнату, зухвало зачиняє двері і вимовляє:
"Брежнєва. Віра Вікторівна".
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Потім вона починає диктувати свій номер телефону. Пізніше "співачка" сідає за стіл, де починає щось розповідати з зухвалим виразом обличчя. Кравець явно намагається виглядати одночасно спокусливо і зухвало.
У сторіз комік зізналася, що обожнює цю пародію.
Судячи з лайків, її шанувальники також залишилися в захваті.
"Міс досконалість", - пишуть в коментарях.
Раніше ми писали, що Кравець опублікували свіжу відеонарізку з її найбільш спокусливими образами.
Так, Олена без сорому демонструвала пишний бюст в бездонних декольте-один глибше іншого. Від такої краси перехоплює подих.
Нагадаємо, Кравець з "Квартал 95" з декольте глибше змусила чоловіків червоніти, а жінок заздрити: "Профі!".
Як повідомляла Politeka, рідкісні знімки юної Кравець з "Квартал 95" з чоловіком-красенем і дочкою потрапили в Мережу: "Надто...".
Також Politeka писала, що Кравець з "Квартал 95" розповіла, що подарувала на 18-річчя старшої дочки: "Я мало не впала".