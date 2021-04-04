Вот это наряд!

Звезда Студии «Квартал 95» Елена Кравец превратилась в украинскую секс-символа Веру Брежневу, насмешив своей интерпретацией ее образа

Популярная юмористка поделилась кадрами со своей пародией в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На них Кравец показала, как перевоплотилась в бывшую солистку ВИА Гры, популярную певицу Веру Брежневу. Для этого ей пришлось примерить парик с длинными блондинистыми волосами и черное платье с огромным вырезом на юбке и стильным поясом. Финальным аккордом стала фирменная родинка певицы, которую Кравец нарисовали под губами.

На видео юмористка заходит в комнату, дерзко захлопывает дверь и произносит:

«Брежнева. Вера Викторовна».

Затем она начинает диктовать свой номер телефона. Позже «певица» садиться за стол, где начинает что-то рассказывать с дерзким выражением лица. Кравец явно старается выглядеть одновременно соблазнительно и вызывающе.

В Сториз комик призналась, что обожает эту пародию.

Судя по лайкам, ее поклонники также остались в восторге.

«Мисс совершенство», - пишут в комментариях.

Ранее мы писали, что Кравец опубликовали свежую видеонарезку с ее самыми соблазнительными образами.

Так, Елена без стеснения демонстрировала пышный бюст в бездонных декольте - один глубже другого. От такой красоты перехватывает дыхание.

Напомним, Кравец из "Квартал 95" с декольте поглубже заставила мужчин краснеть, а женщин завидовать: "Профи!".

Как сообщала Politeka, редкие снимки юной Кравец из "Квартал 95" с мужем-красавцем и дочерью попали в Сеть: "Чересчур...".

Также Politeka писала, что Кравец из "Квартал 95" рассказала, что подарила на 18-летие старшей дочери: "Я чуть не упала".