Звезда Студии «Квартал 95» Елена Кравец превратилась в украинскую секс-символа Веру Брежневу, насмешив своей интерпретацией ее образа
Популярная юмористка поделилась кадрами со своей пародией в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На них Кравец показала, как перевоплотилась в бывшую солистку ВИА Гры, популярную певицу Веру Брежневу. Для этого ей пришлось примерить парик с длинными блондинистыми волосами и черное платье с огромным вырезом на юбке и стильным поясом. Финальным аккордом стала фирменная родинка певицы, которую Кравец нарисовали под губами.
На видео юмористка заходит в комнату, дерзко захлопывает дверь и произносит:
«Брежнева. Вера Викторовна».
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Затем она начинает диктовать свой номер телефона. Позже «певица» садиться за стол, где начинает что-то рассказывать с дерзким выражением лица. Кравец явно старается выглядеть одновременно соблазнительно и вызывающе.
В Сториз комик призналась, что обожает эту пародию.
Судя по лайкам, ее поклонники также остались в восторге.
«Мисс совершенство», - пишут в комментариях.
Ранее мы писали, что Кравец опубликовали свежую видеонарезку с ее самыми соблазнительными образами.
Так, Елена без стеснения демонстрировала пышный бюст в бездонных декольте - один глубже другого. От такой красоты перехватывает дыхание.
Напомним, Кравец из "Квартал 95" с декольте поглубже заставила мужчин краснеть, а женщин завидовать: "Профи!".
Как сообщала Politeka, редкие снимки юной Кравец из "Квартал 95" с мужем-красавцем и дочерью попали в Сеть: "Чересчур...".
Также Politeka писала, что Кравец из "Квартал 95" рассказала, что подарила на 18-летие старшей дочери: "Я чуть не упала".