Зірка "Квартал 95" Олена Кравець засліпила красою в сміливих образах

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 44-річної актриси в Instagram опублікували свіжу відеонарізку з її найспокусливішими образами (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Олена без сорому демонструвала пишний бюст в бездонних декольте - один глибше іншого. Від такої краси перехоплює подих.

Відразу стає зрозуміло, наскільки багатогранний талант артистки. Їй з легкістю вдаються різні ролі, від фатальної красуні до суворої "училки".

"Ось звідки ваша заздрість...😍 🔥", - підписав кадри автор поста.

Користувачі з ентузіазмом обговорили побачене:

"Оленка! Ти супер! Справжня актриса! Класно зіграла! Профі!❤️🙌"

"Ідеальна жінка🙌❤️ доведеться кадрувати)"

"Красуня😍"

"Сьогодні побачила Каменських на рекламі золотий вік і подумала, Вам потрібно терміново придумати мініатюрку на цю тему в жіночому кварталі, та не важливо навіть в 95😂, думаю дуже б зайшло ❤️😍"

Раніше ми розповідали, чоловік Кравець, Сергій, з яким вони в шлюбі майже 20 років, несподівано зробив одкровення про ревнощі. Зокрема, мова зайшла про те, що він він відчував, коли його кохана брала участь у шоу "Танці з зірками". Олені, часом, доводилося грати пристрасть зі своїм партнером, хореографом Максом Леоновим.

"Ми ж розуміємо, що це телебачення, емоції, які повинні бути на екрані, - зізнався чоловік Крвець. - Коли ти приходиш на репетицію і бачиш, як люди працюють, вмирають, розумієш, що там більше фізики, ніж хімії".