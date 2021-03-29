Зірка "Квартал 95" Олена Кравець поділилася, як її дочка відзначала 18-річчя, і який подарунок отримала від батьків

Як повідомляє Politeka.net, відома гумористична актриса з "Квартал 95" Олена Кравець, яка поки припинила грати в "Жіночому кварталі", в інтерв'ю Каті Осадчій в програмі "Світське життя", зізналася, як її старша дочка відзначила повноліття. За словами актриси, вони з чоловіком не були присутні на святковій вечірці дочки, але саме ця вечірка стала головним подарунком для дівчини.

"Нас не було там", - каже Лена весело сміючись. "Все добре. Так. Може мені під'їхати? Вона пише: "Прошу, будь ласка, ні", - переказала актриса розмову з дочкою під час святкування її дня народження. Також Кравець розповіла, що вони з чоловіком подарували дорослій доньці на її 18-річчя. "Ми подарували їй саме цю вечірку. Тому що ... якщо ми розповімо, скільки там гостей, друзів ... я мало не впала, чесно, ну... багато. Ми, коли порахували, Маша така о-о. "Мам, Ви мені Ось це подаруйте і все, більше нічого не треба", - розповіла Олена, а також додала, що також подарували дочці каблучку.

Також в цьому інтерв'ю Кравець розповіла, що час від часу водить молодших дітей дивитися балет, а її маленька дочка Катя навіть мріє стати балериною. Однак, на пропозиції мами записатися в балетну школу, Катюша поки відповідає відмовою, посилаючись на те, що, отже, вже все вміє.

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