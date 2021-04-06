Звезда студии «Квартал 95» Елена Кравец показала себя с увеличенными губами и скулами, и сама удивилась результату

Популярная украинская юмористка напугала поклонников новыми кадрами в разделе Сториз своего Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Кравец ни с того ни с сего показала себя с новой внешностью. 44-летняя артистка всегда славилась своей естественной красотой, которую только подчеркивало ее обаяние и легкий юмор, однако на новых кадрах ее буквально не узнать.

Кравец появилась перед камерой с неестественно раздутыми губами и «накачанными» скулами. Вместе с уменьшенными глазами и странным выражением лица артистка выглядит как жертва неудачной пластики.

«Боже мой, ну это же прекрасно! Посмотрите, я так нагрелась, стоя рядом с водонагревателем, что все немножко у меня расширилось. Вот видите: расширилось и наполнилось», - обращается Кравец к зрителям, стараясь сдержать свой смех.

Заметно, что звезда сама удивляется своему виду.

«Боже мой, такой неожиданный эффект!», - восклицает она.

Впрочем, поклонникам Кравец не стоит волноваться: артистка всего лишь подурачилась, использовав специальный фильтр в Инстаграм.

Ранее Кравец рассказывала, что закончила ремонт в доме своих родителей в Кривом Роге. Артистка была очень горда тем, что несмотря на занятой график смогла помочь своим самым близким людям.

Напомним, Кравец из "Квартал 95", похваставшись ремонтом, показала свою семью, личные фото: "Ма и Па...".

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