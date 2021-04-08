Известная пародийная артистка Елена Кравец перевоплотилась в блондинку и показала свою "гуляночку"

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Елена Кравец, актриса "Квартал 95" разместила комедийное видео, на котором предстала в новом образе. Елена превратилась в блондинку и показала сценку "на летнике", (чтобы посмотреть весь ролик, доскролльте страницу до конца).

Девушка сидит в компании мужчины в костюме. На ней шикарное бордовое платье. Когда подходит официант Елена заказывает:

"Три плотвички пожирнее, только не желтые и с икрой. Светлое нефильтрованное в полулитровом бокале... Да, и не забудьте сухарики с холодцом и хреном".

Когда приносят сухую рыбу дама начинает активно ее грызть, стучать ею об стол, и даже поджигает рыбий пузырь... В это время звучит задорная композиция Верки Сердючки "Гуляночка".

"Блииин, откуда это, где смотреть целиком???", "🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "😂😂😂", "Леночка ты умничка", "Вийшла якась інтелігента хуліганка😉😉😉😉. Олена може геніально зіграти будь що і будь кого👏👏👏👍👍👍❤️❤️❤️❤️", "Супер!!!🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️", "Красивая талантливая Леночка сыграет вам таки кого угодно", "Пузырь надо вставить в хвостик и обжигать зубочистками ...", "Светлоте нефильтрованное, а принесли темное )", "Класс😂 на работе..аж настроение поднялась,нос чесаться начал😂😂😂", - написали поклонники

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